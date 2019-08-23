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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.08.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Telefon kayıtları gerçeği ortaya çıkardı! Muavin tutuklandı

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Kocaeli’de 2015 yılında bir turizm firmasına ait otobüste yolculuk yapan kadının yasa dışı yollardan irtibat numarasına ulaşan ve daha sonra taciz eden muavin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 2015 yılında Kocaeli’de bulunan bir şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan turizm firmasında muavin olarak çalışan Y.D. (27), görevli olduğu otobüste yolculuk yapan bir kadının isim ve irtibat bilgisine şirket sisteminden gizlice ulaştı. Daha sonra kadını mesaj ve görüntülü aramalarla sürekli taciz eden Y.D., daha sonra kadına cinsel içerikli görüntüler göndermeye başladı.

Yaşanan olay sonrasında ismi öğrenilemeyen kadın Y.D.’den şikayetçi oldu. Kadının şikayeti sonrasında gözaltına alınan Y.D. hakkında dava açıldı. Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Y.D.’nin tutuksuz olarak yargılanmasına karar verildi. Açılan dava sonrasında şahsın çalıştığı yerdeki işine son verildi.

Davada telefon kayıtları gerçeği ortaya çıkarttı

Davada yaptığı savunmada kadını otobüste gördüğünü ve kendisinden hoşlandığı için şirket üzerinden bilgilerine ulaştığını söyleyen Y.D.’nin taciz içerikli mesaj ve görüntü göndermediğini iddia ettiği öğrenildi. Mahkeme heyeti tarafından telefon kayıtlarının incelenmesi yönünden karar alındı. Yapılan incelemelerde Y.D.’nin cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Uzun süredir devam eden davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Y.D.’nin 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Çalıştığı fabrikada yakalandı

Mahkeme heyetinin kararı sonrasında Y.D. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Y.D.’nin yakalanması için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şahsın Başiskele ilçesinde bulunan bir fabrikada çalıştığını tespit etti. Ekipler tarafından şahıs çalıştığı fabrikada yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerinin ardından şahıs, cezaevine gönderilmek üzere Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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