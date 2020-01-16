MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTelefon dolandırıcıları tutuklandı
GeriGündem Telefon dolandırıcıları tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut ÇATAK (DHA)
Haber Giriş: 16.01.2020 - 12:43,Son Güncelleme:/

Telefon dolandırıcıları tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Telefon dolandırıcıları tutuklandı

KOCAELİ’de, telefonla aradıkları kişilere kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa’da yaşayan R.K.'yi arayarak kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, verdikleri hesaba 269 bin 500 TL yatırılmasını sağladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kocaeli'de oldukları belirlenen şüpheliler L.E., İ.T. ve R.Y.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle