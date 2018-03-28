Tel Rıfat'ta her yer mayın

Ankara’nın resmi bir açıklama yapmamasına rağmen yerel kaynaklar, Tel Rıfat ve kuzeybatısındaki Minnag Havaalanı’nda TSK ve ÖSO hareketliliğinin dün de devam ettiğini ileri sürüyor. Suriye iç savaşındaki gelişmeleri gösteren internet sitelerinde de Türk askeri kaynakların ‘Tel Rıfat merkezine girilmediği’ beyanlarının yanı sıra ÖSO kaynaklarına dayandırılan ‘ÖSO birliklerinin Tel Rıfat’a girdiğine’ dair bilgi paylaşımı devam etti.



RUSLARLA TEMAS

Askeri kaynakların, “Tel Rıfat’ın tam merkezine girilmedi” açıklamasının perde arkasında, ilçe içinde ve bazı dış mahallelerinde terör örgütü PYD/PKK’nın mayın ve el yapımı patlayıcılarla (EYP) yaptığı tuzaklamaların olduğu iddia edildi. İlçenin kritik noktaları ile Minnag Havaalanı’nda tam kontrol sağlanması için burada konuşlu Rus askeri makamlarıyla görüşmelerin sürdüğü de iddialar arasında yer aldı. Bölgeden bir kaynak, Tel Rıfat’tan hem PYD/PKK’nın hem de rejim güçleri ve Şii milislerin çekildiğini iddia ederek, merkeze giriş yapılması için Rusya ile yürütülen görüşmelerin sonuçlanmasının beklendiğini öne sürdü. Aynı şekilde Minnag Havaalanı’nın da Rusya tarafından boşaltılmasının beklendiği, havaalanı dış bölgelerinde de bubi tuzağı tehlikesinin bulunduğu iddia edildi.



PUTİN BEKLENİYOR

Başkent kulislerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 3-4 Nisan’da Ankara’ya yapacağı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte Tel Rıfat ve Minnag Havaalanı’nın TSK’nın tam denetimine bırakıldığının resmen açıklanacağı iddiası da konuşuluyor.