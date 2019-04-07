Tel Rıfat’ta devriye hattında çatışma
SURİYE’de Türkiye’nin sınır güvenliği açısından hassasiyet gösterdiği bölgelerden hemen her gün çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Esad’a bağlı rejim güçlerinin İdlib’in güneyi ve merkez yakınlarına yönelik saldırıları devam ederken, Fırat Kalkanı harekât bölgesi ile terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Tel Rıfat sınır hattında da yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.
Yerel kaynaklar, hattın Kel Cibrin ve Şeyh İsa köyleri kırsallarında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile terör örgütü PYD/YPG unsurları arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bilgisini paylaştı. Fırat Kalkanı bölgesi içindeki Mare’ye yakın olan bu yerlerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya silahlı kuvvetleri birlikleri birbirinden bağımsız olarak üç kez devriye yapmıştı.
İDLİB’DE 15. DEVRİYE
Çatışmasızlık bölgesi İdlib’de TSK unsurları 15. devriyeyi yaptı. Devriyenin güzergâhı TSK gözlem noktalarının bulunduğu Halep kırsalının güneybatısındaki Morik, Sırman ve Tel Tukan arası oldu. Türk Hava Kuvvetleri’nin bir savaş uçağı ile İdlib üzerinde yaptığı keşif uçuşu da devam etti. Rejim güçlerinin İdlib’in en güney ucu ile güneybatı kesimlerinde tank, top ve füzeyle saldırıları sürdü. Özellikle tanklarla çevrilen Kaalat el Madik ve Hama kırsalı kuzeyindeki Huveyz’e yapılan saldırılarda çok sayıda sivilin zarar gördüğü değerlendiriliyor. Rejimin saldırıları başlatmadan önce Rusya’ya ait savaş uçaklarının keşif yapıp, koordinat belirlediği ileri sürüldü. Türk kaynaklar, İdlib ve civarında yaşanan sıkıntılı durumu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta başında Rusya’ya yapacağı ziyarette Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ayrıntılı şekilde görüşeceği bilgisini verdi.
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