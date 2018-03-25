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    Tel Rıfatlılar: Bizi de kurtarın

    AA
    25.03.2018 - 00:43 | Son Güncelleme:

    AFRİN’deki terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Zeytin Dalı harekâtıyla topraklarının da kurtarılması için gösteri düzenledi.

    ÖSO'ya bağlı Tel Rıfat kökenli yaklaşık 400 savaşçı ile çok sayıda sivil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı harekâtının Tel Rıfat ilçesini de kapsaması talebiyle dün Siccu-Azez yolunu kapattı. Tel Rıfat'a yakın bir noktada, terör örgütü YPG/PKK aleyhine sloganlar atan ve topraklarını geri almak istediklerini haykıran topluluk, harekâtın genişlemesini istedi. TSK ve bölgedeki asayişi sağlamakla görevli güçlerin ikna çabaları sonucu, topluluk bir süre sonra olaysız dağıldı.

    250 BİN KİŞİ GÖÇE ZORLANMIŞTI
    Terör örgütü YPG/PKK, 2016 başlarında Rusya ve rejim desteğini alarak Afrin'den güneydoğuya doğru yayıldı. Afrin dışına çıkan teröristler, Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerindeki yaklaşık 250 bin kişiyi göçe zorladı. Tel Rıfatlılar, Fırat Kalkanı bölgesine komşu ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine sığındı. Tel Rıfat Yerel Meclis Başkanı Mahmut Allito, Zeytin Dalı harekâtı öncesinde AA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütünün işgalinden sonra terk etmek zorunda kaldıkları evlerine dönebilmek için Afrin'deki tehdidin bitmesini beklediklerini söyledi. 

    Etiketler: Suriye , gazetehaberleri , gündem
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