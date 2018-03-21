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    Tel Rıfat sınırındaki köyler de alındı

    Hürriyet Haber
    21.03.2018 - 23:20 | Son Güncelleme:

    AFRİN ilçe merkezini terör örgütü PYD/PKK’dan temizleyerek kontrolü sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.

    TSK ve ÖSO’nun dün operasyonlarını yoğunlaştırdığı yer Afrin’in güneydoğusu ile güneybatısı oldu. Güneybatıda yoğun çatışma sonucu El Ehlam Dağı’nı alan birlikler, güneydoğuda da Afrin’den kaçan teröristlerin bir bölümünün gittiği yer olarak değerlendirilen Tel Rıfat istikametindeki bazı köyleri de ele geçirdi. Tel Rıfat bölgesi sınırına yakın bu köylerin alınmasıyla, Afrin’den çıkmayan teröristlerin bundan sonra bu güzergâhtan kaçışlarının zorlaşacağı bildirildi. Afrin merkezi yakınındaki Mestura köyünde yapılan aramalarda teröristlere ait çok sayıda füze, havan mermileri, roket, el yapımı patlayıcılar ve ağır silah mühimmatı ele geçirildi. 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı harekâtı planlandığı şekliyle devam ederken, teröristlerin baskısından kurtulan bölge halkının Afrin’deki evlerine geri dönüşü de devam ediyor. Harekât kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından Afrin bölgesine sevk edilen komandolar, bölgedeki savaş mağdurlarının da umudu oldu. Mehmetçikler, köylerine dönen Suriyeli ailelere yardımcı oluyor. 70 yaşındaki Kürt kökenli Suriyeli Nur Temeş karşılaştığı  Türk askerlerine teşekkür etti. Bir askerin yanındaki yiyeklerle karnını doyurduğu kediyle görüntüsü de Afrin’den objektiflere yansıyan sıcak fotoğraf karelerinden biri oldu.

    Etiketler: Afrin , TSK , gazetehaberleri , gündem
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