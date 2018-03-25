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    Tel Rıfat nerede ve neden önemli? İşte Tel Rıfat'ın haritadaki yeri

    Hürriyet Haber
    25.03.2018 - 22:41 | Son Güncelleme:

    Tel Rıfat nerede sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar tarafından merak edilen sorgular arasında yer almaya başladı. Peki, Tel Rıfat nerede ve neden önemli? İşte, Tel Rıfat'ın haritadaki yeri.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Sincar için düğmeye basılacağını söyleyip bugünkü konuşmasında operasyonun başladığını söyledi. Ardından da bugünkü Ak Parti Trabzon İl Kongresi'nde Tel Rıfat için önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekatı ile terör koridorunu Akdeniz'e bağlama çabasını kestik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız." dedi.

    TEL RIFAT NEREDE?

    Tel Rıf'at, Halep ilinin kuzeyinde, Halep'ten 40 kilometre uzaklıkta, kuzeybatı Suriye'de bulunan bir şehirdir. Tel Rıfat'ın hemen kuzeyinde Kilis bulunuyor. Hemen batısında da Afrin yer alıyor.

    Tel Rıfat nerede ve neden önemli İşte Tel Rıfatın haritadaki yeri

    Etiketler: tel rıfat neden önemli , SeoHaber , NoMobil , gündem
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