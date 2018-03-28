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    Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat'ın haritadaki konumu

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 10:16 | Son Güncelleme:

    Tel Rıfat'ın nerede olduğu son günlerde en çok aranan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar, Tel Rıfat hakkında araştırma yapmaya başladı. Tel Rıfat'ın tam olarak nerede olduğunu ve haritadaki konumunu merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat nereye bağlı?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tel Rıfat'ı da kontrol altına alacağız" açıklamasının ardından vatandaşlar, Tel Rıfat'ın nerede olduğunu sorguluyor. Tel Rıfat hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. İşte son günlerin en çok merak edilen yerleri arasında yer alan Tel Rıfat hakkında merak edilenler...

    TEL RIFAT NEREDE?

    Halep İli'nin kuzeyinde, Halep'ten 40 kilometre uzaklıkta, kuzeybatı Suriye'de bulunan bir şehirdir. Tel Rıfat'ın hemen kuzeyinde Kilis bulunuyor. Tel Rıfat'ın batısında ise kritik öneme sahip olan ve geçtiğimiz günlerde terör örgütü PYD'den temizlenen Afrin yer alıyor. Şehrin nüfusu şu an tam olarak bilinmiyor ancak, 2004 yılında yapılan sayımda nüfusu 20.514 kişi olarak belirlenmişti.

    Tel Rıfat'a komşu yerleşim birimleri ise kuzeyde Azez, doğuda, Mare', güneyde Kefr Naya, güneybatıda Deyr Cemâl ile Akıbe, batıda da İbbin Semaan olarak dikkat çekiyor.

    Etiketler: Tel Rıfat nerede? , SeoHaber , NoMobil , gündem
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