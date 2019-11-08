Tel Abyad’dan sonra Resulayn’a hastane
Türkiye, Barış Pınarı harekât alanı içinde sivil hayatın normale dönmesi için bir yandan el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınlarla yapılmış tuzakları temizlerken, diğer yandan insani yardım faaliyetlerini de hızlandırıyor.
Tel Abyad’da teröristlerin bölgeden çıkarken kullanılamaz hale getirdiği hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan onarım ve altyapı çalışmaları sonrası faaliyete geçerek hasta kabulüne başlamıştı. Benzer çalışma Resulayn’da teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği hastane için de başlatıldı. Öte yandan Suriye’nin kuzeyinde askeri hareketlilik de sürdü. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre TSK’ya ait 30 araçlık konvoy Resulayn’a giriş yaptı. İnsansız hava araçları da (İHA), Barış Pınarı harekât alanı ve dışındaki yerler ile sınır kesimlerinde keşif uçuşlarını sürdürdü.
ÜÇÜNCÜ DEVRİYE BUGÜN
TSK ve Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Fırat’ın doğusunda üçüncü ortak devriyesi bugün yapılacak. Devriyenin bölgenin en doğu ucunda Kamışlı kırsalı ile Suriye-Irak sınırı arasındaki bölgede yapılması öngörülüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle