Tel Abyad’da mevziler denetlendi
Suriye'de Fırat’ın doğusunda Türkiye ile ABD helikopterleri tarafından 6’ncı hava devriyesi dün yapıldı. Yaklaşık bir saat süren devriyenin en önemli özelliği, Tel Abyad ile bu bölgenin iç kesimlerine doğru yapılması oldu. Bundan önceki beş devriye çoğunlukla Türkiye sınırına yakın noktalarda yapılmıştı.
Akçakale’den askeri personellerle havalanan ikisi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK), ikisi de ABD Hava Kuvvetlerine ait 4 helikopter, Tel Abyad’ın merkezi ile daha da güneye inen kırsal üzerinde uçarak terör örgütüne ait olduğu belirtilen ve imha edildiği ileri sürülen mevzileri denetledi.
ANIZ YAKTILAR
Helikopterler uçarken Tel Abyad’ın çevresindeki tarlalarda ise anız yakılması dikkat çekti. Güvenlik uzmanları, anız yakılmasını helikopterlerin ve insansız hava araçlarının (İHA) bölgede sağlıklı keşif yapmasını önlemek amacıyla yapılmış olabileceğini değerlendiriyor. Güvenlik kaynakları, bir sonraki hava devriyesinin Tel Abyad-Resulayn arasında yapılma ihtimalinin olduğunu bildirdi.
BİR SAAT SÜRDÜ
Bir saatlik uçuşun ardından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Müşterek Harekât Merkezi’ne dönen Türk ve Amerikalı askeri personel, burada helikopterle keşif uçuşuna ait değerlendirmelerini yazıp rapor etti. Milli Savunma Bakanlığı da resmi Twitter hesabından, “Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 6’ncı ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi” açıklaması yaptı.
KARADA DA HAREKETLİLİK
Sınır hattında havanın yanı sıra karada da hareketlik yaşandı. Türkiye’nin özellikle batı bölgelerinden Akçakale’ye sevk edilmiş komandolar ile askeri araçların sınır boyunca karakollara konuşlanması dün de devam etti. Önceki gün bölgeye sağlık ekipleri ile AFAD ve UMKE personelinin gönderilmesi dikkat çekmişti.
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