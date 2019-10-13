Tel Abyad nerede ve nüfusu kaç?
Tel Abyad, Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen operasyonda kilit noktalardan birisi olarak dikkat çekiyor. Akçakale'nin hemen sınırında yer alan Tel Abyad'da mücadele eden Türk Ordusu ve Milli Suriye Ordusu, bu bölgeyi YPG ve PKK unsurlarından temizlemeye devam ediyor. Peki, Tel Abyad nerede ve nüfusu kaç? İşte, Tel Abyad'ın harita üzerindeki konumu hakkında bazı bilgiler
Tel Abyad'ın harita üzerindeki konumu ve nüfusu, bölgenin kilit bir öneme sahip olması dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Peki, Tel Abyad nerede yer alıyor ve nüfusu kaç? İşte, Tel Abyad hakkında bazı bilgiler
Tel Abyad, Balıh Nehri boyunca yer alan ve idari olarak Rakka Valiliği'ne ait Suriye şehridir. Kürt, Arap, Ermeni ve Türkmen'lerden oluşan 200.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Osmanlı döneminde Şanlıurfa ilinin Akçakale ilçesiyle aynı idi.
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