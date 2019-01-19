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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
19.01.2019 - 00:31, Son Güncelleme:

Tekstil atölyesinde feci olay! 3 işçi...

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Tekstil atölyesinde feci olay! 3 işçi...

Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çalışan 3 işçinin cesedi bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, işçilerin sobadan sızan gazdan etkilenerek can verdikleri değerlendirdi.

Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Gürsoy Sokak 13/3'de faaliyet gösteren tekstil atölyesinde Hakan Güneş, Cuma Çiftçi ve Yakup Yıldız'ın cesetleri kendilerine ulaşamayan arkadaşları tarafından yataklarında bulundu. İhbar üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin de geldiği olay yerinde cesetler üzerinde yapılan incelemede, darp, kesici, delici ya da ateşli silah izi bulunmayan cesetler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 

Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede, işçilerin sobadan sızan gazdan etkilenerek hayatlarını kaybettiklerini belirledi. 

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