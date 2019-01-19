Tekstil atölyesinde feci olay! 3 işçi...
Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çalışan 3 işçinin cesedi bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, işçilerin sobadan sızan gazdan etkilenerek can verdikleri değerlendirdi.
Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Gürsoy Sokak 13/3'de faaliyet gösteren tekstil atölyesinde Hakan Güneş, Cuma Çiftçi ve Yakup Yıldız'ın cesetleri kendilerine ulaşamayan arkadaşları tarafından yataklarında bulundu. İhbar üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin de geldiği olay yerinde cesetler üzerinde yapılan incelemede, darp, kesici, delici ya da ateşli silah izi bulunmayan cesetler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede, işçilerin sobadan sızan gazdan etkilenerek hayatlarını kaybettiklerini belirledi.
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