Tekrar seçim gündemi yok
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun davetiyle destek için gelen 55 ilin CHP il başkanı dün Seyrantepe’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’ndeydi.
Ekrem İmamoğlu, il başkanlarıyla kameralar karşısına geçerek şunları söyledi: “Rakibimizin adına bu süreci yönetenler, AK Parti’nin içinde yanlışlık ve eksiklik yapanlar ve ‘Acaba koltuğum ne olacak?’ endişesinde olanların çırpınışlarını anlıyorum ama yanlış yapıyorlar. Kendi koltuklarını kurtaramayacakları gibi ülkemize de zarar veriyorlar. Uluslararası platformda da itibarımıza zarar veriyorlar. İstanbul’a kaybettirilen zamanın bedeli ağır olur. Kişiler gelir geçer. Kurumlar kalır.
EMNİYETİMİZİ POLİSİMİZİ YORMAYIN
Bugün itibarıyla da arayışlarda sayma çeşitleri değişiyor. Ben sağdan sola, aşağıdan yukarıya dedim ama artık çaprazlamasına da saymalar, sondajlamalar devam ediyor. Bu süreç yoruldu artık. Umut ediyorum YSK en hızlı ve en doğru kararı verir. (Seçim tekrarlanabilir mi?) Olmaz, olmaz, olmaz kardeşim. Bu ülkenin, milletin derin aklı vardır. Seçim tekrarlanır vesaire gündemi yok kardeşim. Bir an önce normalleşelim, kucaklaşalım. Biz merkezi hükümetle de iyi çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanı’yla da anlaşacağım. Birisi hizmet için bizden kaçsa, biz onu kovalarız. Biz ülkeye hizmete geliyoruz.”
İmamoğlu, daha sonra yeniden seçilen ve mazbatasını alan CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü ziyaret etti. İmamoğlu, burada ise “Emniyetimizi, polisimizi yormayın. Kapı, kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz bu şehirde devletimizin seçim tutanaklarında gerekli kurulların teminatlarıyla seçime girdik. O bakımdan insanların zihnini bulandırmaya gerek yok.” dedi.
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