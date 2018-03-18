Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tekrar seçilen Bahçeli'den dikkat çeken karar: 4 isim listede yok

    Tekrar seçilen Bahçeli'den dikkat çeken karar: 4 isim listede yok

    Aysel Alp/Ankara
    18.03.2018 - 12:54 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın açılışında yaptığı konuşmada CHP'yi eleştirdi. Devlet Bahçeli, kullanılan 1169 oydan 1167 delegenin oyuyla 9. kez genel başkanlığa seçildi. Bahçeli’nin başkanlık divanında yer alan 4 kritik ismi listeye almaması dikkat çekti.

    Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda, sandıkların kapanmasından kısa süre sonra oy sayımı tamamlandı.
    Seçimlere tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, kullanılan bin 169 oyun, geçerli olan bin 167'sinin tamamını olarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.Tekrar seçilen Bahçeliden dikkat çeken karar: 4 isim listede yok

    4 İSİM LİSTEDE YOK

    Dokuzncu kez genel başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli’nin başkanlık divanında yer alan 4 kritik ismi listeye almaması dikkat çekti.

    Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin; Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk; Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu ile Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesinde yer almadı.

    KONUŞMASINDA CHP'YE YÜKLENDİ

    Bahçeli, kurultay konuşmasında Cumhur ittifakının gerekçelerini anlatırken CHP’yi sert sözlerle şöyle eleştirdi:

     “Cumhur İttifakı, Cumhuriyet’in iradesidir, Türk milletinin tarihi uzlaşmasıdır. İstiklal ve istikbalimizin teminatıdır.
    CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinden müteşekkil ihtilaf ve ihanet bloku cumhurun karşısında tel tel dağılacak, kaybetmekten başka seçeneği olmayacaktır.
    Bu CHP ki, FETÖ’nün yörüngesindedir, PKK’nın hizasındadır, PYD’nin emeline hizmetle meşguldür.
    Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla CHP’nin tevatür, tezgah ve tezviratları birdir, aynıdır.
    Ana muhalefet, ana vatana ihanet içindedir.

    Baraj altında kalacakmışız, bu nedenle kurtarılmışız.
    Tabanımız kaymış, bu sebeple can simidi uzatılmış.
    MHP dağılmış, ciddi sorunlarımız varmış, harici destekle toparlanmamız için çaba sarfediliyormuş.

    Kim bu müfteriler? CHP, İP, HDP ve Perinçekgiller familyası.

    Bunlar;
    FETÖ’ye kur yaparlar, PKK’ya arka çıkarlar,
    Türkiye düşmanlarıyla saf tutarlar,
    Kıbrıs’ta Rum, Ege’de Yunanlı, Karabağ da Ermeni, Kudüs’te Siyonist, Irak’ta Barzani peşmergesi, Suriye’de PYD’li olurlar.
    Brüksel’de jurnalci, Vaşington’da mandacı olarak karşımıza çıkarlar.
    Bunlar her kılığa girerler de, ne hazindir ki bir tek Türk olmazlar, Türk olamazlar.
    CHP, siyasetteki teftir, bu tefi çalanlar ise Pensilvanya’dan İmralı’ya kadar ne kadar Türk düşmanı varsa onlardır.

    CHP, eğer 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünü kasten, taammüden görmüyorsa, Pensilvanya’nın nüfusuna kayıt yaptırmış demektir.
    MHP yürür, CHP sürünür, MHP yapar, alayı birden ölü balık gibi bakar.

    MHP kurultayından notlarMHP kurultayından notlar


    .

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (18.03.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: MHP , Devlet Bahçeli , kurultay , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri