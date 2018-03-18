Tekrar seçilen Bahçeli'den dikkat çeken karar: 4 isim listede yok

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda, sandıkların kapanmasından kısa süre sonra oy sayımı tamamlandı.

Seçimlere tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, kullanılan bin 169 oyun, geçerli olan bin 167'sinin tamamını olarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

4 İSİM LİSTEDE YOK

Dokuzncu kez genel başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli’nin başkanlık divanında yer alan 4 kritik ismi listeye almaması dikkat çekti.

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin; Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk; Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu ile Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesinde yer almadı.

KONUŞMASINDA CHP'YE YÜKLENDİ

Bahçeli, kurultay konuşmasında Cumhur ittifakının gerekçelerini anlatırken CHP’yi sert sözlerle şöyle eleştirdi:

“Cumhur İttifakı, Cumhuriyet’in iradesidir, Türk milletinin tarihi uzlaşmasıdır. İstiklal ve istikbalimizin teminatıdır.

CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinden müteşekkil ihtilaf ve ihanet bloku cumhurun karşısında tel tel dağılacak, kaybetmekten başka seçeneği olmayacaktır.

Bu CHP ki, FETÖ’nün yörüngesindedir, PKK’nın hizasındadır, PYD’nin emeline hizmetle meşguldür.

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla CHP’nin tevatür, tezgah ve tezviratları birdir, aynıdır.

Ana muhalefet, ana vatana ihanet içindedir.

Baraj altında kalacakmışız, bu nedenle kurtarılmışız.

Tabanımız kaymış, bu sebeple can simidi uzatılmış.

MHP dağılmış, ciddi sorunlarımız varmış, harici destekle toparlanmamız için çaba sarfediliyormuş.

Kim bu müfteriler? CHP, İP, HDP ve Perinçekgiller familyası.



Bunlar;

FETÖ’ye kur yaparlar, PKK’ya arka çıkarlar,

Türkiye düşmanlarıyla saf tutarlar,

Kıbrıs’ta Rum, Ege’de Yunanlı, Karabağ da Ermeni, Kudüs’te Siyonist, Irak’ta Barzani peşmergesi, Suriye’de PYD’li olurlar.

Brüksel’de jurnalci, Vaşington’da mandacı olarak karşımıza çıkarlar.

Bunlar her kılığa girerler de, ne hazindir ki bir tek Türk olmazlar, Türk olamazlar.

CHP, siyasetteki teftir, bu tefi çalanlar ise Pensilvanya’dan İmralı’ya kadar ne kadar Türk düşmanı varsa onlardır.

CHP, eğer 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünü kasten, taammüden görmüyorsa, Pensilvanya’nın nüfusuna kayıt yaptırmış demektir.

MHP yürür, CHP sürünür, MHP yapar, alayı birden ölü balık gibi bakar.



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