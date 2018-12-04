Teknolojik ziyaret
TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin’de teknoloji firması BOE’yi ziyaret etti. Ziyareti sırasında Yıldırım’a son teknoloji ekran teknolojileri tanıtıldı.
Türkiye ile Çin arasında 2010’da tesis edilen stratejik işbirliği temelindeki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini dile getiren Yıldırım, “Bu ziyaretle beraber çok yönlü ilişkilerimizin parlamenter diplomasi boyutunda da güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Bu çerçevede İpek Yolu’nun başladığı yer olan Xian şehrine de gideceğiz ve orada da bazı ziyaretlerimiz, temaslarımız olacak. Çok boyutlu dış politikamız çerçevesinde Çin ile ilişkilerimiz yıldan yıla son zamanlarda gelişmeye devam ediyor. Bu ziyaretin de bu anlamda önemli bir katkı sağlayacağını ifade edebiliriz” dedi.
Yıldırım, Pekin’de Büyük Halk Kongresi’nde Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Canşu ile de heyetler arası toplantıda bir araya geldi.
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