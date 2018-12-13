Teknoloji tıpkı bir bıçak gibi
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Microsoft Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, teknolojiyi bir bıçağa benzeterek, “Bıçağı iyi ya da kötü şekilde kullanabilirsiniz. Teknoloji için de durum böyle” dedi. Bakan, şunları söyledi:
“Teknolojiyle obezite ve silah üretimi artıyorsa ben orada olmak istemiyorum. MEB’te teknolojiyi ayrı bir kategori olarak görmüyoruz. O, suya sızan şeker gibi öğretmen ve öğrenciler tarafından araçsal bir bakış açısıyla kullanılmalı. Günlük hayatın sıradan parçası olarak görülmeli. Teknoloji insanlığı büyük ölçüde kendi tekamülü içerisinde zenginleştiriyor ve güzel hedefler ortaya koyuyor. Fakat araçlarda çok zengin, amaçlarda çok fakir bir yönelime doğru gitme riski var.”
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu da gençlerin yüzde 65’inin 2030’da şu an bilinmeyen işlerde çalışacağını hatırlattı. Türkiye’nin ezberci eğitimden kurtulması gerektiğini belirten Kansu, “Derslerde anlatılanları çocuklarımıza ezberletiyoruz ama bugünkü iş dünyasında bunun karşılığı yok. İnovatif toplum istiyorsak, teknoloji okuryazarlığını arttırmalıyız. 2022’de Türkiye’de 30 bin yeni iş alanı bulut iletişimle ilgili olacak” dedi.
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