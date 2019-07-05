Teknoloji bağımlılığında ‘nine’ faktörü
Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Barış Horzum, TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu’na verdiği bilgide bakıcı yerine nine-dede gibi büyük ebeveynlerin baktığı ve ‘demokratik aile’ modellerinde çocuklarda teknoloji bağımlılığının çok fazla gelişmediğini söyledi.
Güncel araştırma verilerini anlatan Horzum şu değerlendirmeleri yaptı: “Her teknoloji kullanan birey bağımlı demek değil. Bazı çocuklarımız çok yetenekli. Ancak, doğru yönlendirmek gerekiyor. Kendi ailesinden daha büyük ebeveynler, dedeler ve nineler olabilir, ya da akrabalardan birinin baktığı çocuklarda teknoloji bağımlılığı daha az. Bakıcılar çocuğa teknolojiyi veriyor, kendisi televizyon başına geçiyor ve böylece bağımlılığı tetiklemiş oluyor.” Horzum’un verdiği bilgilere göre demokratik aile stiline sahip ailelerin çocuklarında da teknoloji bağımlılığı çok fazla gelişmiyor. Özellikle çocuğa destek olmayan yani ihmalkâr ailelerin çocukları daha çok bağımlılık geliştiriyor.
Teknoloji ve oyun bağımlılığının dünyada yüzde 8 ile 18 arasında değiştiğini aktaran Horzum, Türkiye’de bunun yüzde 20 ile 28’e kadar varan bir oranda ortaya çıktığını söyledi. Horzum, bağımlılığın azaltılması için ise şu önerilerde bulundu: “Okulları ders dışı etkinlikler için de kullanmaya ihtiyacımız var. Çünkü sokakları fazla kullanamıyoruz. Her çocuğumuzun bir sanat, bir spor etkinliğine kanalize edilmesi gerekiyor. Okuldan döndükten sonra bir saat bile fazla teknoloji kullanımında.”
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