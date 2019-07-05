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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
05.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Teknoloji bağımlılığında ‘nine’ faktörü

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Teknoloji bağımlılığında ‘nine’ faktörü

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Barış Horzum, TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu’na verdiği bilgide bakıcı yerine nine-dede gibi büyük ebeveynlerin baktığı ve ‘demokratik aile’ modellerinde çocuklarda teknoloji bağımlılığının çok fazla gelişmediğini söyledi.

Güncel araştırma verilerini anlatan Horzum şu değerlendirmeleri yaptı: “Her teknoloji kullanan birey bağımlı demek değil. Bazı çocuklarımız çok yetenekli. Ancak, doğru yönlendirmek gerekiyor. Kendi ailesinden daha büyük ebeveynler, dedeler ve nineler olabilir, ya da akrabalardan birinin baktığı çocuklarda teknoloji bağımlılığı daha az. Bakıcılar çocuğa teknolojiyi veriyor, kendisi televizyon başına geçiyor ve böylece bağımlılığı tetiklemiş oluyor.” Horzum’un verdiği bilgilere göre demokratik aile stiline sahip ailelerin çocuklarında da teknoloji bağımlılığı çok fazla gelişmiyor. Özellikle çocuğa destek olmayan yani ihmalkâr ailelerin çocukları daha çok bağımlılık geliştiriyor.

Teknoloji ve oyun bağımlılığının dünyada yüzde 8 ile 18 arasında değiştiğini aktaran Horzum, Türkiye’de bunun yüzde 20 ile 28’e kadar varan bir oranda ortaya çıktığını söyledi. Horzum, bağımlılığın azaltılması için ise şu önerilerde bulundu: “Okulları ders dışı etkinlikler için de kullanmaya ihtiyacımız var. Çünkü sokakları fazla kullanamıyoruz. Her çocuğumuzun bir sanat, bir spor etkinliğine kanalize edilmesi gerekiyor. Okuldan döndükten sonra bir saat bile fazla teknoloji kullanımında.”

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