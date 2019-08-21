Teknoloji bağımlılığı inceleme altında

TEKNOLOJİ bağımlılığına karşı araştırmalar yapan Meclis komisyonu, bu sorunla yıllardır ilgilenen ülkelerin uygulamalarını incelemeye aldı. Meclis komisyonunda bilgi veren Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Evren, “Sadece Çin, internet bağımlılığını resmi tanı olarak kabul etmiş durumda. Çin’de 15 ulusal bakanlık önleme, müdahale programı oluşturuyor. Japonya’da kendini keşfetme kampları açılmış. Hong Kong Sağlık Bakanlığı izleme, önleme ve tedavi için çok yönlü bir yaklaşım ortaya koyuyor. Güney Kore internet oyun bağımlılığını önemli bir toplum sorunu olarak görüyor ve deniliyor ki: “Tanı konulan çocukların dörtte birinin hastaneye yatması gerekli.”

GRUP SPORLARI ÖNEMLİ

Evren, oyun oynama oranının düşük düzeyde tutulması için kılavuz ilkeler oluşturulmasını önerirken, “Ebeveynlere cihazda harcanan süreyle ilgili bildirim gelmeli ya da bir sınırlama konulmalı. Bu kişileri keyif alabilecekleri alternatif eğlence faaliyetlerine, grup sporlarına yöneltmek çok önemli” dedi.

GÜNEY KORE’DE KAPATMA SİSTEMİ

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol, Güney Kore’deki bir araştırmada ergenlik çağında bağımlılığın yüzde 12 düzeyinde olduğunu belirterek, “Aynen bizde olduğu gibi aslında. Yasada ‘kapatma sistemi’ oluşturmuşlar. 16 yaşın altındaki çocukların gece saat 00.00 ile sabaha karşı 06.00 arasında oyun oynamasını yasaklamışlar. Çocuk kendi kimliğiyle online sitelere giriyorsa o saatlerde çalışmıyor. Devlet tarafından sağlanan fonlarla işletilen ulusal ajanslar var. Bu ajanslar yüksek düzeyde eğitimli kişiler çalıştırıyorlar, bilgi üretme adına daha donanımlılar. Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı’na bağlı Gençlik Danışma ve Refah Enstitüsü oluşturulmuş. Bunların altında hem internet bağımlıları için hem de çocukları korumak için hizmetler geliştiren birimler var. 180 tane danışmanlık merkezi oluşturmuşlar. 200 tane ruh sağlığı kliniği açılması planlanmış. En son noktada söyledikleri şey, hâlâ başarıya ulaşamadıkları ancak yol kat etmeye başladıkları.

ENDÜSTRİ KARŞI

Oyun endüstrisi ise sınırlamaya karşı. Çok ciddi bir endüstri. İstanbul’un Anadolu yakasında vergi rekortmeni olan kişi bir oyunun yalnızca aksesuarlarını pazarlayan kişi. Yani siz öyle bir yere çomak sokuyorsunuz ki bu Türkiye ekonomisini bile belki hop oturup hop kaldıracak bir şey. Yani burada bir konsensüs oluşturabilmek bile çok zor.”

ARAŞTIRMALAR YETERSİZ

Uzmanlar teknoloji bağımlılığı konusunda Türkiye’de kapsamlı araştırma olmamasından yakınıyor. Aile Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek, Türkiye Ergen Profili Araştırması’na göre günde 7 saatten fazla internette vakit geçiren ergen oranının da yüzde 7 olduğunu belirtti. Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeki Yüncü ise lise dönemini kapsayan araştırmayla ilgili, “Ağır düzeyde internet bağımlısı çocuk sayımız sınırlı. Ancak orta-ağır düzeyi yüzde 22 gibi görüyoruz” dedi.