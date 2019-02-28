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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
AA
28.02.2019 - 22:02, Son GÃ¼ncelleme:

TEKNOFEST'e baÅŸvurularÄ±n son gününde bakanlardan tweet zinciri

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TEKNOFEST'e baÅŸvurularÄ±n son gününde bakanlardan tweet zinciri

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci havacÄ±lÄ±k festivali olan TEKNOFEST Ä°stanbul HavacÄ±lÄ±k, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne baÅŸvurular sona erdi. BaÅŸvurularÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde TEKNOFEST YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± SelÃ§uk Bayraktar'Ä±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± tweet zincirine bazÄ± bakanlar ve Ã¼nlÃ¼ isimler destek verdi.

Anadolu AjansÄ±nÄ±n (AA) global iletiÅŸim sponsoru olduÄŸu TEKNOFEST 2019'a baÅŸvurularÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde, TEKNOFEST YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Bayraktar'Ä±n Hakkari Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ã¶ÄŸrencilerinin videosuyla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± tweet zincirine Ã§ok sayÄ±da bakan ve Ã¼nlÃ¼ isimden destek geldi.

Bayraktar, "Hayal ettiklerini araÅŸtÄ±rmak, geliÅŸtirmek, Ã¼retmek iÃ§in herkes TEKNOFEST'te. Ã–yle deÄŸil mi?" sorusuyla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± tweet zincirine, Sanayi ve Teknoloji Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve TEKNOFEST Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Fatih KacÄ±r'Ä± etiketledi.

Bu mesaj Ã¼zerine KacÄ±r, "Kesinlikle Ã¶yle? Hakkari'den, Rize'ye herkes #TEKNOFEST'te" diyerek, Rize Merkez KurtuluÅŸ Ä°lkokulu Ã¶ÄŸrencilerinin videosunu paylaÅŸtÄ±. KacÄ±r, attÄ±ÄŸÄ± mesaja TÃ¼rkiye Teknoloji TakÄ±mÄ± VakfÄ± (T3) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Haluk Bayraktar'Ä± etiketledi.
T3 VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Bayraktar da "Bu genÃ§ler Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§Ä±cÄ± teknolojilerde Ã¼lkemizi en ileri seviyeye taÅŸÄ±yacak." mesajÄ±yla Rize Merkez Åžehit Åžuayip SeferoÄŸlu Ä°mam Hatip Ortaokulu'nun videosunu paylaÅŸtÄ±. Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank'a hitaben "Ne dersiniz Sn. BakanÄ±m?" sorusunu yÃ¶neltti.

Bakanlardan TEKNOFEST'e destek tweetleri

OluÅŸturulan tweet zincirine kayÄ±tsÄ±z kalmayan Varank, Haluk Bayraktar'Ä±n sorusuna, "MaÅŸallah derim :)" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"GeleceÄŸin Lider Ã¼lkesi TÃ¼rkiye'yi inÅŸa ederken Ã¶dÃ¼ller kazanma ve genÃ§ bilim insanlarÄ± ile tanÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ±! GenÃ§ kardeÅŸlerimizi TEKNOFEST'e bekliyoruz!" mesajÄ±nÄ± yazan ve Sinop Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Ã¶ÄŸrencilerinin videosunu paylaÅŸan Varank, "Ã–yle deÄŸil mi?" diyerek, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu'nu sosyal medya zincirine ekledi.

Bakan KasapoÄŸlu, mesajÄ±nda, "GenÃ§liÄŸimiz yarÄ±nlarÄ±n geliÅŸmiÅŸ ve mÃ¼reffeh TÃ¼rkiye'sini kurmak iÃ§in TEKNOFEST'te yarÄ±ÅŸÄ±yor! Alanya Hayate HanÄ±m Ortaokulu. Herkes #TEKNOFEST'te Ã–yle deÄŸil mi?" diyerek Alanya Hayate HanÄ±m Ortaokulu Ã¶ÄŸrencilerinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸtÄ± ve KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy'u etiketledi.

Bakan Ersoy ise, "DoÄŸayÄ±, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, tarihi koruyacak teknolojiler Ã¼retmek iÃ§in herkes #TEKNOFEST'te!" ÅŸeklindeki tweetine Burdur Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin videosunu ekledi ve tweet zincirine Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk'u ekledi.

"Teori ve pratik #TEKNOFESTâ€™te buluÅŸuyor! Ã–ÄŸrencilerimiz iÃ§in hayal etme, Ã¼retme, baÅŸarma fÄ±rsatÄ±:

https://www.teknofestistanbul.org/tr/2019-teknoloji-yarismalari" iletisini paylaÅŸan Bakan SelÃ§uk da Kayseri Melikgazi YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ortaokulu Ã¶ÄŸrencilerinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine yer verdiÄŸi tweetinde UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan'Ä± etiketledi.

Bakan Turhan da, "UlaÅŸÄ±lamayan yer kalmasÄ±n diye, Herkes #TEKNOFEST'te" ÅŸeklindeki mesajÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± iletisinde Tokat Bilim ve Sanat Merkezi'nde Ã¶ÄŸrencilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ paylaÅŸtÄ±.

Turhan'Ä±n pasÄ± kendisine atmasÄ± Ã¼zerine Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, attÄ±ÄŸÄ± tweette "#MilliTeknolojiHamlesi Ã¼lkemizin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸi iÃ§in atÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m. GeleceÄŸin gÃ¼venli TÃ¼rkiye'sini genÃ§lerimiz kuracak!" mesajÄ±na yer verdi.

Soylu, ÅžÄ±rnak Cizre Åžehit Ã–mer Halisdemir Ä°mam Hatip Ortaokulu Ã¶ÄŸrencilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± videoyu paylaÅŸtÄ±.

Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± Ä°smail Demir, Bakan Soylu'nun kendisini etiketlemesi Ã¼zerine paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iletide, "TÃ¼rkiye'nin her yerinden #TEKNOFEST'e katÄ±lan genÃ§lerimiz, bize istikbalimizin gÃ¶klerde olduÄŸunu gÃ¶steriyor!" ifadesine yer verdi.

Van Ä°pekyolu Fevzi Ã‡akmak Ortaokulu Ã¶ÄŸrencilerinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸan Demir, tweetinde TEKNOFEST'in resmi hesabÄ±nÄ± etiketledi.
Zincir, organizasyonun resmi hesabÄ±ndan yapÄ±lan, "Biz de yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±mÄ±z gibi heyecanlÄ±yÄ±z! TÃ¼rkiye'nin birikimi ve geleceÄŸi ile tanÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± #TEKNOFEST'te, 2019 Teknoloji YarÄ±ÅŸmalarÄ±'nda! BugÃ¼n baÅŸvurular iÃ§in son gÃ¼n." ifadesiyle son buldu.

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Son 24 saatte ne oldu? (28.02.2019) 2Ä°ÅŸte Türkiye ve dünya gündemine dair geliÅŸmeler, son 24 saatte yaÅŸanan olaylar..
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