TEKNOFEST'e baÅŸvurularÄ±n son gününde bakanlardan tweet zinciri
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci havacÄ±lÄ±k festivali olan TEKNOFEST Ä°stanbul HavacÄ±lÄ±k, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne baÅŸvurular sona erdi. BaÅŸvurularÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde TEKNOFEST YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± SelÃ§uk Bayraktar'Ä±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± tweet zincirine bazÄ± bakanlar ve Ã¼nlÃ¼ isimler destek verdi.
Anadolu AjansÄ±nÄ±n (AA) global iletiÅŸim sponsoru olduÄŸu TEKNOFEST 2019'a baÅŸvurularÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde, TEKNOFEST YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Bayraktar'Ä±n Hakkari Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ã¶ÄŸrencilerinin videosuyla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± tweet zincirine Ã§ok sayÄ±da bakan ve Ã¼nlÃ¼ isimden destek geldi.
Bayraktar, "Hayal ettiklerini araÅŸtÄ±rmak, geliÅŸtirmek, Ã¼retmek iÃ§in herkes TEKNOFEST'te. Ã–yle deÄŸil mi?" sorusuyla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± tweet zincirine, Sanayi ve Teknoloji Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve TEKNOFEST Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Fatih KacÄ±r'Ä± etiketledi.
Bu mesaj Ã¼zerine KacÄ±r, "Kesinlikle Ã¶yle? Hakkari'den, Rize'ye herkes #TEKNOFEST'te" diyerek, Rize Merkez KurtuluÅŸ Ä°lkokulu Ã¶ÄŸrencilerinin videosunu paylaÅŸtÄ±. KacÄ±r, attÄ±ÄŸÄ± mesaja TÃ¼rkiye Teknoloji TakÄ±mÄ± VakfÄ± (T3) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Haluk Bayraktar'Ä± etiketledi.
T3 VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Bayraktar da "Bu genÃ§ler Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§Ä±cÄ± teknolojilerde Ã¼lkemizi en ileri seviyeye taÅŸÄ±yacak." mesajÄ±yla Rize Merkez Åžehit Åžuayip SeferoÄŸlu Ä°mam Hatip Ortaokulu'nun videosunu paylaÅŸtÄ±. Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank'a hitaben "Ne dersiniz Sn. BakanÄ±m?" sorusunu yÃ¶neltti.
Bakanlardan TEKNOFEST'e destek tweetleri
OluÅŸturulan tweet zincirine kayÄ±tsÄ±z kalmayan Varank, Haluk Bayraktar'Ä±n sorusuna, "MaÅŸallah derim :)" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
"GeleceÄŸin Lider Ã¼lkesi TÃ¼rkiye'yi inÅŸa ederken Ã¶dÃ¼ller kazanma ve genÃ§ bilim insanlarÄ± ile tanÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ±! GenÃ§ kardeÅŸlerimizi TEKNOFEST'e bekliyoruz!" mesajÄ±nÄ± yazan ve Sinop Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Ã¶ÄŸrencilerinin videosunu paylaÅŸan Varank, "Ã–yle deÄŸil mi?" diyerek, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu'nu sosyal medya zincirine ekledi.
Bakan KasapoÄŸlu, mesajÄ±nda, "GenÃ§liÄŸimiz yarÄ±nlarÄ±n geliÅŸmiÅŸ ve mÃ¼reffeh TÃ¼rkiye'sini kurmak iÃ§in TEKNOFEST'te yarÄ±ÅŸÄ±yor! Alanya Hayate HanÄ±m Ortaokulu. Herkes #TEKNOFEST'te Ã–yle deÄŸil mi?" diyerek Alanya Hayate HanÄ±m Ortaokulu Ã¶ÄŸrencilerinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸtÄ± ve KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy'u etiketledi.
Bakan Ersoy ise, "DoÄŸayÄ±, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, tarihi koruyacak teknolojiler Ã¼retmek iÃ§in herkes #TEKNOFEST'te!" ÅŸeklindeki tweetine Burdur Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin videosunu ekledi ve tweet zincirine Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk'u ekledi.
"Teori ve pratik #TEKNOFESTâ€™te buluÅŸuyor! Ã–ÄŸrencilerimiz iÃ§in hayal etme, Ã¼retme, baÅŸarma fÄ±rsatÄ±:
https://www.teknofestistanbul.org/tr/2019-teknoloji-yarismalari" iletisini paylaÅŸan Bakan SelÃ§uk da Kayseri Melikgazi YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ortaokulu Ã¶ÄŸrencilerinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine yer verdiÄŸi tweetinde UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan'Ä± etiketledi.
Bakan Turhan da, "UlaÅŸÄ±lamayan yer kalmasÄ±n diye, Herkes #TEKNOFEST'te" ÅŸeklindeki mesajÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± iletisinde Tokat Bilim ve Sanat Merkezi'nde Ã¶ÄŸrencilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ paylaÅŸtÄ±.
Turhan'Ä±n pasÄ± kendisine atmasÄ± Ã¼zerine Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, attÄ±ÄŸÄ± tweette "#MilliTeknolojiHamlesi Ã¼lkemizin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸi iÃ§in atÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m. GeleceÄŸin gÃ¼venli TÃ¼rkiye'sini genÃ§lerimiz kuracak!" mesajÄ±na yer verdi.
Soylu, ÅžÄ±rnak Cizre Åžehit Ã–mer Halisdemir Ä°mam Hatip Ortaokulu Ã¶ÄŸrencilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± videoyu paylaÅŸtÄ±.
Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± Ä°smail Demir, Bakan Soylu'nun kendisini etiketlemesi Ã¼zerine paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iletide, "TÃ¼rkiye'nin her yerinden #TEKNOFEST'e katÄ±lan genÃ§lerimiz, bize istikbalimizin gÃ¶klerde olduÄŸunu gÃ¶steriyor!" ifadesine yer verdi.
Van Ä°pekyolu Fevzi Ã‡akmak Ortaokulu Ã¶ÄŸrencilerinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸan Demir, tweetinde TEKNOFEST'in resmi hesabÄ±nÄ± etiketledi.
Zincir, organizasyonun resmi hesabÄ±ndan yapÄ±lan, "Biz de yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±mÄ±z gibi heyecanlÄ±yÄ±z! TÃ¼rkiye'nin birikimi ve geleceÄŸi ile tanÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± #TEKNOFEST'te, 2019 Teknoloji YarÄ±ÅŸmalarÄ±'nda! BugÃ¼n baÅŸvurular iÃ§in son gÃ¼n." ifadesiyle son buldu.
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