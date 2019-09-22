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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.09.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

TEKNOFEST Solo Türk gösterisi ne zaman? TEKNOFEST 2019 program takvimi

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TEKNOFEST Solo Türk gösterisi ne zaman? TEKNOFEST 2019 program takvimi

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul bugün sona erecek. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'in son günü de çeşitli etkinliklere sahne olacak. Peki, TEKNOFEST Solo Türk gösterisi ne zaman?

İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve bu yıl da yüz binlerce kişiyi misafir eden TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, son gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İşte, TEKNOFEST 2019 program takvimi ve festivalin son gününe ilişkin bilgi...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanında başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, son günde de birçok etkinliğe sahne olacak.

Festival alanına kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Festival kapsamında bugün, Yere Bağlı Balon Uçuşları etkinliği yapılacak.

Festival kapsamında, "Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz", "Havelsan Siber Güvenlik Eğitimi", "Kriptoloji Eğitimi", "Şifreleme Oyunu" konulu seminerler düzenlenecek.

Katılımcı firmalar da stantlarında ziyaretçilerine bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunacak. Ayrıca misafirler kendileri için inşa edilen çok sayıda sosyal donatı alanından faydalanabilecek.

SOLO TÜRK GÖSTERİSİ BÜYÜLEYECEK

Solo Türk, Türk Yıldızları, Hürkuş, İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Atak helikopteri, TEİ İHA ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES ile Red Bull gösteri uçuşlarıyla TEKNOFEST'e renk katacak.

TEKNOFEST sergi alanında, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da katılımcılar tarafından ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçiler ayrıca, alanda Türk Hava Kuvvetlerinin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetlerinin CH-47 ve Sikorsky helikopterleriyle F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı bulacak.

Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muharip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, su altı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer alıyor.

EĞİTİCİ VE EĞLENDİRİCİ ATÖLYELER

Festivalin son gününde, çocuklar ve gençler hem eğiten hem de eğlendiren atölye çalışmalarına da katılma fırsatı elde edecek.

T3 Vakfı stant alanında "Uzay Taşları Atölyesi", "Robotumu Kodluyorum Atölyesi", "Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi", "Eğlenceli Robotik A", "Havacılık ve Uzay Atölyesi", "Nanoteknoloji Atölyesi", "Enerji Teknolojileri Atölyesi" ile "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Roket Yarışması Etkinlik Çadırında ise "TÜBİTAK SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi" düzenlenecek.

Festivalde, Dikey Rüzgar Tüneli, Gökbilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryum da katılımcılara eğlenceli anlar yaşatacak.

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