TEKNOFEST ne zaman bitecek?
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), ikinci gününde teknoloji meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Gözler şimdi TEKNOFEST'in biteceği tarihte. Peki, TEKNOFEST ne zaman bitecek?
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanında başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, ikinci günde de birçok etkinliğe sahne olacak. 17 Eylül'de başlayan ve tüm hızıyla devam eden festival 22 Eylül Pazar günü sona erecek. İşte, festivale ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Festivale katılmak isteyen 7'den 70'e çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren giriş bankoları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Katılımcılar da yarışmalar için hazırlıklarını tamamladı.
Festival alanına kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Festival kapsamında bugün, Yere Bağlı Balon Uçuşları etkinliği yapılacak.
Festival kapsamında, "10T Güvenlik Eğitimi", "Patentlerin Standart Haline Gelme Süreci ve Standart İçin Zorunlu Patentler" ve "Genler, Genomlar ve Sağlığımız" konulu seminerler düzenlenecek.
Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak. Ayrıca misafirler kendileri için inşa edilen çok sayıda sosyal donatı alanından faydalanabilecek.
UÇUŞ GÖSTERİLERİ RENK KATACAK
Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5'inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın birebir modelini Türkiye'de ilk kez festivalde sergiliyor. TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, festivalde uçuş gösterisi yapacak. Şirket ayrıca genel maksat helikopteri Gökbey, insansız hava araçları Anka ve Aksungur, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'ni sergiliyor.
Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez festivalde görücüye çıkardı. Ayrıca, Bayraktar TB2 İHA da ziyaretçilere açıldı.
BMC'nin yeni geliştirdiği pikap da ilk kez festivalde görülebiliyor. Festivalin statik alanında sergilenen hava araçları arasında Antonov AN-178 tipi uçak da yer alıyor.
Ayrıca, Solo Türk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, SU-35, SU-30M, MC 21 yolcu uçağı ve Red Bull gerçekleştirecekleri gösteri uçuşlarıyla festivale renk katacak.
Paraşüt atlayışlarıyla renklenecek festivalde, konserler verilecek.
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