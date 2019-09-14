Teknofest ne zaman başlayacak? Teknofest nerede?
TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Ocak 2017 tarihinde hayata geçen ve Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor. Peki Teknofest ne zaman başlıyor, Teknofest Festivali nerede düzenlenecek?
Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yapmış olup 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır.
Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflenmiş, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde maddi ve malzeme desteği sağlanarak bu alanda çalışan binlerce gencin projesi desteklenmiştir. Finalist takımları 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül beklemektedir.
TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. Festival 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecektir.
Teknofest ne zaman başlayacak? Teknofest nerede?
17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturmaktadır. Teknofest Festivali Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek
Katılım ücretli mi?
TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler’e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı’nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.
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Başvuru formunda takım tanıtım dosyasına hangi bilgileri eklememiz gerekmektedir?
Takım tanıtım dosyanızda takımınızı tanıtmanız gerekmektedir. Takımınızın kuruluş yılı, amacı, takım üyelerinin bilgilerini içerebilir. Takım üyelerinizin bölümleri sınıfları; takım içerisindeki iş bölümü; daha önce katılmış olduğunuz yarışmalar, varsa almış olduğunuz ödül ve başarılardan bahsetmelisiniz. Görsellerde kullanabilirsiniz. Danışman bilgilerini belirtmelisiniz. Takım tanıtım metni, takım tanıtım dosyanızın bir özeti olmalıdır. Proje adı yarışma kapsamında tasarladığınız ürüne bir isim vermek istiyorsanız onu içermelidir. Proje tanıtım metni, projenizdeki öngörülen süreçler, yarışma hedefi doğrultusunda kullanmayı planladığınız metodlardan kısaca bahsetmelisiniz.
Yarışmalara katılmak için akademik danışmanımız olması şart mıdır, akademik danışmanın sorumlulukları nelerdir?
Şartnamelerde aksi belirtilmemişse, takımlar akademik danışman bulundurmak zorunda değildir. 31.03.2018 tarihinden önce, yarışma mail gruplarında Akademik Danışman gerekliliği konusunda bilgilendirilme yapılmıştı. Ancak, devam eden süreçte, görülen lüzum üzerine, bu gerekliliği Teknofest Yönetimi esnetmekteyiz. Ancak, çalışmalarınızın daha düzenli ve salahiyetli olması açısından ve ayrıca destek taleplerinizin daha olumlu karşılanması bakımından, akademik bir danışman ile yarışmaya katılım göstermeniz, tarafımızdan önemle tavsiye olunur. Akademik danışmanın rolü; Takımın çalışmalarını denetlemek, takım liderini ve takımı yönlendirmek., Takımın hazırladığı belgeleri yarışma komisyonuna teslim etmeden önce onaylamak şeklindedir. Öte yandan, danışman şunları yapmamalıdır; takım adına tasarım yapmak, takıma doğrudan bir tasarım önermek, bir yarışma için birden fazla takıma danışmanlık yapmak, yarışma günü takımın operasyonu yönetmek gibi işleri gerçekleştirmemelidir.
Teknoloji yarışmasına başvurduğumda, destek talebine de başvurmuş oluyor muyum , destekler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Hayır. Yarışmaya başvurmak ile, başvurduğu yarışma ile alakalı olarak destek talebinde bulunmak birbirinden farklı şeylerdir. Takımların destek talepleri rapor yükleme esnasında açılacak olan sayfa üzerinden alınacaktır. Gerçekleştirilen destek başvuruları, ilgili yarışmanın Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve uygun görülen takımlara destek verilecektir. Destek başvurusunda bulunmak, kesin olarak destek alınacağı manasına gelmemektedir. Maddi destek başvurularından sonra destek almaya hak kazanan takımlardan IBAN NO istenecek ve destek miktarı hesaplara yatırılacaktır. Maddi destek almaya hak kazanan takımlara eşit miktarda destek sağlanması söz konusu değildir. Destek miktarları ve alınacak malzemelerin değerlendirilmesinin ardından bir üst limit belirlenecektir. Takımların talep listeleri ve raporları değerlendirilerek verilecek maddi destek miktarı belirlenecektir.
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