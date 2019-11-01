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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
01.11.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Tekneye uyuşturucu baskını

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul Yenikapı Limanı’nda demirli bir teknede uyuşturucu ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine tekneye operasyon düzenlendi. Tekne sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yakalanırken, teknede ve evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçti.

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenikapı Limanı’nda demirli bir teknede uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine 2 ay süren teknik ve fiziki takip yürütüldü. Yapılan araştırmada, teknenin sahibinin Emrah K. olduğu, tekneyi Mehmet Emin K. adlı kişinin uyuşturucu zulası olarak kullandığı, oğulları Serkan K. ve Selçuk K’nın uyuşturucuyu piyasaya sürdükleri belirlendi. 10 Ekim 2019 günü düzenlenen operasyonda, Serkan K. adlı kişinin evinde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 kilo 12 gram skunk, 207 gram toz esrar, 357 adet Extazy hap, 48.9 gram metamfetamin, 6.7 gram bonzai, 8 gram kubar esrar, 0.25 gram taş kokain, 58 gram muhtemel uyuşturucu madde ele geçti. Gözaltına alınan Serkan K. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Operasyonun devamında dün sabah saatlerinde Mehmet Emin K., Selçuk K. ve Emrah K. gözaltına alındı. Teknede ve evlerde yapılan aramalarda, 542 adet Extazy, 1154 gram kubar esrar, 156.80 gram muhtemel uyuşturucu maddeler, 220 gram toz esrar, 50 mermi, muşta, kelepçe, 2 hassas terazi, uyuşturucudan elde edilen 1140 TL, 5 Dolar, 2 cep telefonu, 9.12 gram taş kokain ele geçti. Gözaltına alınan 3 kişinin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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