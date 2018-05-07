Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tekneleri arızalanan 100 Suriyeli kaçak kurtarıldı

    Tekneleri arızalanan 100 Suriyeli kaçak kurtarıldı

    MERSİN, (DHA)
    07.05.2018 - 15:22 | Son Güncelleme:

    MERSİN'de deniz yolu ile Akdeniz üzerinden Avrupa'nın farklı ülkelerine gitmek isteyen Suriye uyruklu 100 kaçak, tekneleri arızalanınca yardım istedikleri Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Olay, Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi Dana Adası mevkiinde meydana geldi. Ada açıklarında mahsur kalan göçmenler yardım talebinde bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik denizden ve havadan helikopter ile harekete geçti.

    Bölgeye giden ekipler açık denizde bir teknede arıza nediyle mahsur kalan göçmenlerle karşılaştı.

    Bunun üzerine tekneye yanaşan ekipler yardım eli uzatarak 97'si erkek 2'si kadın biri çocuk olmak üzere 100 Suriyeli göçmeni sağ olarak kurtardı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Mersin , Sahil Güvenlik Komutanlığı , Göçmen , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri