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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ŞANLIURFA (İHA)
07.11.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Tekne turu yapan turistler dehşete düştü!

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Tekne turu yapan turistler dehşete düştü!

Şanlıurfa’nın Halfeti içesinde tekne turuna çıkan yerli turistler, suda korkunç bir manzara ile karşılaştı. Cep telefonuyla manzarayı görüntüleyen turistler, suyun üzerinde bir erkek cesedi buldu. Cesedi, suya atılan bir plastik manken sanan turistler, korkunç gerçeği tekne yaklaştığında öğrendi.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde tekne turu yapan yerli turistler, etrafı görüntülerken korkunç bir manzara ile karşılaştı. Suyun üstünde insana benzeyen bir şey fark eden turistler, ilk önce bunun suya atılmış bir plastik manken olduğunu düşündü. Teknenin yaklaşmasıyla sudaki cismin ceset olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine polis ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden ekipler, sudaki cesedi çıkarıp morga kaldırdı. Burada yapılan incelemede cesedin 28 Eylül'de kaybolan Harran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Ramazan Akgöz'e ait olduğu belirledi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Şanlıurfa merkezdeki bir yurtta kaldığı öğrenilen Ramazan Akgöz’ün 28 Ekim'de ortadan kaybolduğu ve ailesinin polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, Akgöz’ün nasıl öldüğünü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenaze, Gaziantep’te defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekne turu yapan turistler dehşete düştü


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