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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.06.2019 - 08:34, Son Güncelleme:

Tekne keyfi kâbusa dönmüştü! 12 saat sonra kurtarıldı

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Tekne keyfi kâbusa dönmüştü! 12 saat sonra kurtarıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında arıza yapan teknede mahsur kalan 7 kişinin kurtarılmasının ardından kayıp 3 kişiden birine daha sağ olarak ulaşıldı.

İlçeye bağlı sahil kenti Kurşunlu'dan akşam saatlerinde denize açılan ve içinde 10 kişinin bulunduğu tekne, yaklaşık 3 kilometre açıkta bilinmeyen bir nedenle arızalandı.  Teknede bulunan Yaman Şipka, (45) Serdar S. (43) ve Natalie S. (43) yüzmek için denize atladı.

Teknede bulunanlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, sürüklenen tekneyi bularak içindeki 7 kişiyi kurtardı.  Bu arada ekiplerin denize giren Yaman Şipka, (45) Serdar S. (43) ve Natalie S'yi (43) arama çalışmalarına, rüzgarın oluşturduğu olumsuz koşullar ve gece karanlığından dolayı ara verildi.
Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlayan arama çalışmalarında Yaman S, Altıntaş mevkisinde denizde bulundu.

Ekiplerce Kurşunlu Yat Limanı'na getirilen Şipka'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÜŞÜMEMEK İÇİN DENİZİN İÇİNDE KALMIŞ"

Şipka'nın arkadaşı Onur Gücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın arkadaşının 12 saat sonra denizde sağ bulunmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kendisiyle görüştüğünü ve durumunun iyi olduğunu belirten Gücü, "12 saat zor bir süreç yaşadık. Çalışmalara ara vermek zorunda kalmışlardı. Bu saat süresince denizde hayatta kalmış Üşümemek için denizin içinde kalmış. Akıntı kendisini Altıntaş mevkisine kadar sürüklemiş. Sağlık durumu iyi. İnşallah devam eden aramalarda 2 arkadaş da bulanacak. Gece boyunca su içinde kalmış. Akıntıya bırakmış kendisini çok yormamış. Çok dirayetli bir arkadaş. Yaşama tutunmuş. Biz ümidimizi sabaha karşı kaybetmiş gibiydik. Çok şükür kurtuldu. Hala yüzerken bulunmuş. Deniz ortasındaymış." ifadelerini kullandı.
Bu arada ekipler kayıp 2 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

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