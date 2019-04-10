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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/EZİNE (Çanakkale) (DHA)
10.04.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Tekne karaya oturdu, araziye dağılan kaçaklar tek tek yakalandı

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Tekne karaya oturdu, araziye dağılan kaçaklar tek tek yakalandı

Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekiplerinin 6 aydır takibe aldığı Rus bayraklı 'Varyag' isimli tekne, bu sabaha karşı Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Dalyan köyü sahiline yanaştığı sırada karaya oturdu. Bunun üzerine sahilde tekneye binmek için bekleyen kaçaklar araziye dağıldı. Jandarma araziye dağılan toplam 51 kaçağı yakaladı. Teknenin 2 Ukrayna, 3 Rus uyruklu mürettebatı gözaltına alındı.

Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekiplerin 6 aydır takibe aldığı Rus bayraklı 'Varyag' isimli tekne sabaha karşı Ezine ilçesi Geyikli beldesi Dalyan köyü sahiline bir grup kaçak göçmeni almak üzere yanaştı. Kaçakların binmek üzere beklediği tekne dalgalar nedeniyle karaya oturdu.

Sahilde bekleyen kaçaklar araziye dağıldı. Sahil Güvenlik ekipleri jandarmaya bilgi verdi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Geyikli beldesi Dalyan köyü sahilinde kaçaklar olduğu bölgeye operasyon düzenledi.

Tekne karaya oturdu, araziye dağılan kaçaklar tek tek yakalandı
Araziye dağılan Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kaçak, tek tek yakalandı. Kaçakların, yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen teknenin 2 Ukrayna, 3 Rus uyruklu mürettebatı gözaltına alındı.

Organizatörler tarafından 2 minibüs ile gece sahile getirilen kaçakların, gün doğmadan 'Varyag' isimli Rus bayraklı tekneyle Yunanistan’ın Midilli Adası’na doğru yola çıkacakları öğrenildi.

Tekne karaya oturdu, araziye dağılan kaçaklar tek tek yakalandı

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