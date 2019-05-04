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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)
04.05.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Tekne faciasında ölen 9 göçmenin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi

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Tekne faciasında ölen 9 göçmenin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki tekne faciasında hayatını kaybeden Afganistan uyruklu 9 kaçağın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Biri organizatör, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Ayvalık ilçesi Çıplak Ada batısı 2,5 deniz mili mesafede, dün saat 14.00 sıralarında kaçakları taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında 5 kaçak sağ kurtarıldı, 4'ü kadın, 5'i çocuk, 9 kaçağın ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp olduğu tespit edilen 1'i organizatör, 3 kişiyi ise arama çalışması başlatıldı. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Sahil güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, dün Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kaçakların cenazeleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Teknedeki kaçakların Yunanistan adalarına gitmek için yola çıkan Afganistan uyruklu 3 aile oldukları belirlendi.

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