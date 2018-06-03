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    Tekne battÄ±... ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Onurcan Ã–zcan kayboldu

    Ä°STANBUL (AA)
    03.06.2018 - 23:41 | Son GÃ¼ncelleme:

    Åžile'den denize aÃ§Ä±lan fiber teknenin batmasÄ± sonucu 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Onurcan Ã–zcan suda kayboldu.Â Ferhat GÃ¶Ã§er ise Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Son albÃ¼mde â€œYalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ezgisi â€œeserini okuduÄŸum Ã§ok genÃ§ ve bÃ¼yÃ¼k yetenek Onurcan Ã–zcan'Ä±n Åžileâ€™de tekne kazasÄ±nda kaybolduÄŸu haberi geldi. Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m, umarÄ±m doÄŸru deÄŸildir, kurtulmasÄ± iÃ§in dua ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.

    AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°mrenli Koyu'ndan denize aÃ§Ä±lan 5 kiÅŸinin iÃ§inde bulunduÄŸu tekne, kÄ±yÄ±dan yaklaÅŸÄ±k 300 metre aÃ§Ä±kta, henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.Â 

    Teknedeki Hasan EkÅŸi (23), Recep GÃ¼lyÄ±ldÄ±rÄ±m (26), Levent SarÄ± (30) ve UlaÅŸ SarÄ± (23) yÃ¼zerek kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.Â 

    BÃ¶lgeye Ã§aÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekiplerince, baygÄ±n olan GÃ¼lyÄ±ldÄ±rÄ±m'a ilk mÃ¼dahale kÄ±yÄ±da yapÄ±ldÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Recep GÃ¼lyÄ±ldÄ±rÄ±m, mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.Â 

    ONURCAN Ã–ZCAN'A ULAÅžILAMADI

    ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n teknede olduÄŸunu belirttiÄŸi Onurcan Ã–zcan'a (21) ise aramalara raÄŸmen ulaÅŸÄ±lamadÄ±.Â 


    Jandarma, Sahil GÃ¼venlik ve KÄ±yÄ± Emniyeti ekipleri, Ã–zcan'Ä±n bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â 

    Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise Ã–zcan'Ä±n bulunmasÄ± iÃ§in 1 Sahil GÃ¼venlik botu,1 Sahil GÃ¼venlik dalÄ±ÅŸ timi ve 1 Sahil GÃ¼venlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 BotlarÄ± tarafÄ±ndan mÃ¼ÅŸterek arama kurtarma faaliyeti icra edildiÄŸi belirtildi.Â 

    Ã‡alÄ±ÅŸmalarda, henÃ¼z bir bulguya rastlanÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

    ONUR CAN Ã–ZCAN KÄ°MDÄ°R?Â

    Yirmi bir yaÅŸÄ±ndaki besteci, solist ve sÃ¶z yazarÄ± Onur Can Ã–zcan, YouTube'da yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videolar milyonlarca kez tÄ±klanan ve son dÃ¶nemde genÃ§ler arasÄ±nda popÃ¼ler olan bir isim.

    Ã–zcan, Ã¶zellikle "YaramÄ±zda KalsÄ±n", "YalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n Ezgisi", "Ã‡ilingir", "Kibrit",Â  "GÃ¼lÃ¼mse KadÄ±n" ve "Ä°ntihaÅŸk" gibi ÅŸarkÄ±larÄ±yla geniÅŸ kitleler tarafÄ±ndan tanÄ±nÄ±yor.

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    Etiketler: Åžile , Ferhat GÃ¶Ã§er , gÃ¼ndem
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