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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)
24.06.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Tekne alabora oldu! Ölümden döndüler

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SİNOP'ta, denize açılan 6 kişilik ailenin bulunduğu kayık, gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle alabora oldu. Devrilen kayıktan suya düşen aile bireyleri, yaklaşık 100 metre yüzerek, kıyıya ulaştı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Karakum sahili açıklarında meydana geldi. Ruhi Özgür (39) ve ailesi, kayık ile gezinti amaçlı denize açıldı. Özgür ailesinin bulunduğu kayık, gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle alabora oldu.

Tekne alabora oldu Ölümden döndüler



Devrilen kayıktan suya düşen 6 kişi, yaklaşık 100 metre yüzerek, kıyıya ulaşabildi.

Aileyi suda görenlerin ihbarıyla bölgeye, deniz polisleri ile Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kıyıya çıkan aileye tedbir amaçlı müdahale etti. Boğulma tehlikesi geçiren 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, batan kayık ise balıkçı ve dalgıçların yardımıyla kıyaya çekildi.

O ANLARI ANLATTI

Ailesi ve arkadaşları ile açıldıkları denizde, yanlarından geçen gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle kayıklarının su aldığını anlatan Ruhi Özgür, "Ailemle birlikte denize açıldık.

Giderken dalga yoktu; ancak dönüşte çoğaldı. Yanımızdan gezi teknesi geçti. Onun da yaptığı dalga nedeniyle bulunduğumuz kayığın içi su aldı. Bir süre sonra batmaya başladık. Allah'tan can yeleğimiz vardı.

Eşim, çocuklarım yüzme biliyordu; yüzerek kıyıya çıktık. Allah'ım beterinden korusun, çok şükür atlattık" diye konuştu. 

Olayı gören Önder Dinçer ise "Kayık birden alabora oldu. Bağrışmaları duyduk ve gittik, baktık. İçindekiler yüzme biliyormuş.

Tekne batmak üzereyken atladılar, kıyıya kadar yüzdüler" dedi. 

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