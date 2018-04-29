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    Tekmeyi vurdu, bıçağı sapladı!

    Hürriyet Haber
    29.04.2018 - 09:55 | Son Güncelleme:

    İstanbul Zeytinburnu'nda 8 yıldır birlikte Yaşadığı ve kendisini aldattığını öğrendiği Ahmet Ç.'yi (36) bıçakla yaralayan Özge O. (26) hakkında dava açıldı.

    Takvim gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, Ahmet Ç.'den bir çocuğu olan Özge O.'nun yaralama suçundan asliye ceza mahkemesinde 9 yıla kadar hapis isteniyor. Özge O. savunmasında aldatıldığı öğrenince tartıştıklarını belirterek, "Cebinden çıkardığı bıçakla üzerime yürüyünce tekme atıp bıçağı elinden düşürdüm. Yerdeki bıçağı alıp rastgele salladım" dedi. Mahkeme bir daha ki celse başka bir suçtan halen cezaevinde bulunan müşteki Ahmet Ç.'nin ifadesinin SEGBİS ile alınması için davayı erteledi.

    Etiketler: istanbul , bıçaklı saldırı , gündem
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