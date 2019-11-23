Tekme atan hapsi boylayacak
Hayvan Hakları Yasa Teklifi’nin taslak hazırlıklarını sürdüren TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, düzenlemenin detaylarını Hürriyet’e anlattı.
Hayvanlara şiddet uygulayana Türk Ceza Kanunu kapsamında hapis cezası verilmesine kadar pek çok tedbir getirileceğini kaydeden Yel, özetle şunları söyledi:
CANLI OLARAK TANIMLANACAK: “Dünyanın en iyi hayvan hakları yasası olacak. Canlı olarak tanımlayınca her şey değişiyor. Ceza kanunu devreye giriyor, devletin bakış açısı, hızı, müdahale şekli değişecek. Artık bir mal veya eşyaya gelecek bir zarar gibi değil, tamamen duyguları olan insan gibi canlı olduğunu düşündüğümüz hayvanlara yapılacak herhangi bir şiddet olayı da mutlaka cezalandırılacak.
BELEDİYE BÜTÇELERİNİN YÜZDE BİRİ: Kamu kurumlarımıza da görevler verilecek. Yetkileri ve ödenekleri arttırılacak. Bunun sonucunda da belediyelerin bütçelerinin yüzde 1’ini hayvan hakları ile ilgili işlerde kullanılmak üzere tahsis etmelerini istiyoruz. Bu sayede özellikle kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezleri oluşturulacak. Mevcut yasada barınaklar veya hayvan bakımevleri olarak geçen konunun eksik kaldığını gördük. Barınakların adeta ölüm kampı, işkence kampı haline geldiğini gördük.
BARINAKLAR 24 SAAT İZLENECEK: Belediyelerin barınak, kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi kurmasını zorunlu hale getiriyoruz. Personel de mutlaka eğitimden geçecek. Barınaklar video kamerayla 24 saat izlenecek ve belediyenin resmi web sitesinden de isteyenler görecek.
HAYVAN HAKLARI FONU: Hayvan hakları fonunun kurulması önemli. Belediyelere daha fazla ödenek verilmesi gerekiyor. Emlak ve çevre vergisinin bir kısmının buraya verilmesi zorunlu olacak.
APARTMANDA MÜDAHALE OLMASIN: Kat Mülkiyeti Kanunu gerekçe gösterilerek hayvan beslenemeyeceği hususunu ortadan kaldıracağız. Hayvan bakanların da gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Çok havlıyorsa gece yatarken ağızlık takacak.
DÖVÜŞLER TCK KAPSAMINA: Hayvan dövüştürenlere artık TCK’ya göre hapis cezası veya daha ağırlaştırılmış para cezası verilerek caydırılacak.
HAYVAN KOLLUĞU: Bir suç işlendiği zaman gerekli kovuşturma için özel bir birim kurulmalı. Bu da ‘hayvan kolluğu’ dediğimiz bir büro olmalı. İnsanlar artık, ‘Ben hayvana tekme atarsam her yerde kameralar da var cezaevini boylarım’ diyecek. Sayın Cumhurbaşkanı bu yasanın bir an önce çıkmasını istiyor.”
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