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    Teklifini reddetti diye gece yarısı merdivenle daireye girdi, dehşet saçtı

    Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)
    29.04.2018 - 14:30 | Son Güncelleme:

    İzmir’in Ödemiş ilçesindeki bir apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren Mustafa K. (55), bir süredir rahatsız ettiği Vicdan Özetçi’yi (55) yatağında uyurken tüfekle vurarak öldürdü, kızı Hülya Özetçi’yi (37) de ağır yaraladı. Polis, kaçan Mustafa K.’yi arıyor.

    Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Süleyman Demirel Mahallesi’ndeki dört katlı binada meydana geldi. Mustafa K., yanında getirdiği merdivenle, Vicdan Özetçi ile daha önce eşinden boşanan kızı Hülya’nın yaşadığı  ikinci kattaki evin balkonuna çıktı. Balkon kapısını zorlayarak içeri giren Mustafa K. av tüfeğiyle aynı odada uyayan Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi’ye birer el ateş edip kaçtı. 

    Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüslerinin sağ kısmından vuruldukları belirlenen anne- kız, Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 2 çocuk annesi Vicdan Özetçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hülya Özetçi ise yapılan müdahalenin ardından Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Teklifini reddetti diye gece yarısı merdivenle daireye girdi, dehşet saçtı

    ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

    Bayındır’ın kırsal Çırpı Mahallesi’ndeki bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi’nin, 2 ay önce ayrılıp Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi’ndeki bir çocuk annesi kızı Hülya Özetçi’nin yanına yerleştiği belirtildi. Vicdan Özetçi’nin teklifine karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı’na bir süre önce şikâyette bulunduğu ifade edildi.

    Polis ekiplerinin Mustafa K.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

     

     

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    Etiketler: kadın cinayetleri , kadına şiddet , izmir , vicdan özetçi cinayeti , gündem
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