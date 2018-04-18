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    Teklifi elden götürdü

    Gizem Karakış/ANKARA
    18.04.2018 - 20:43 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçimlerin 24 Haziran’da yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı yasa teklifini TBMM’ye bizzat kendisi götürdü. Yıldırım, Meclis’e gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    İYİ Parti’nin seçime katılıp katılmayacağı başta olmak üzere Yıldırım’ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

    “Seçime hangi partinin katılacağının, hangisinin katılmayacağının kararını Yüksek Seçim Kurulu (YSK) veriyor. Türkiye’nin iktidarda olan en büyük partisi olarak, AK Parti olarak seçimlere kim katılırsa katılsın bizim açımızdan herhangi bir sorun teşkil etmiyor.

    GÜZEL BİR TARİHTİR

    (24 Haziran’ın sözel bir nedeni var mı) Madem vaktinden önce yapılma ihtiyacı doğdu, kamuoyunu uzun süre bu işle meşgul etmeye gerek yok. Seçim konuşulmaya başlandığı anda her şey beklemeye alınır. Memleketin işlerinin durmaması açısından en kısa tarih, ülke için en güzel, en iyi tarihtir. O bakımdan 24 Haziran güzel bir tarihtir.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Binali Yıldırım , gündem
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