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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
25.12.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonunda 5 Suriyeli gözaltında

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Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonunda 5 Suriyeli gözaltında

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri belirtilen bu ülke vatandaşı 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, terör örgütü DEAŞ yanlısı yayın yapan internet sitelerinde Hristiyanların, yılbaşı ve Noel etkinliklerinin eylem hedefi olarak paylaşımlar yapıldığını belirledi. Örgütün Türkiye’de eylem arayışının devam ettiğini değerlendiren polis, bir dönem Suriye'de DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgi bulunan Suriye uyruklu bazı kişilerin Ergene ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, M.A.A., U.A., E.A., O.E.A. ve M.E. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, cep telefonları ve sim kartlarına el konuldu.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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