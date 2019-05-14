Tekirdağ'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ adına ülkesinde çatışmalara katıldığı belirlenen Suriye uyruklu B.M.K. (26), tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ adına ülkesinde çatışmalara katıldığı belirlenen Suriye uyruklu B.M.K. gözaltına alındı. Sahte kimlik kullandığı tespit edilen B.K.M.'nin kaldığı evde yapılan aramada örgütte bulunduğu sırada çektirdiği fotoğraflar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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