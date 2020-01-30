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AA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin 2 ilçede bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan" suçundan cezai işlem uygulandı. 

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