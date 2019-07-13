Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada eroin ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirirdi, biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ve sokaklarda satılmak üzere hazırlandığını belirledi. Çiçek 2’inci Sokak üzerindeki evde arama yapan polis, satışa hazırlanan 427,61 gram eroin ve uyuşturucuların paketlemede kullanılan kağıtlar, hassas terazi ile uyuşturucudan elde edilen 525 TL para, 2 çeyrek altın ele geçirdi. Olayla ilgili olarak biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli gözaltına alındı.
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