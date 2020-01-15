İHA-Hüseyin Tayyar
Haber Giriş: 15.01.2020 - 09:28,
Tekirdağ'da pikap takla attı: 1 yaralı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan pikabın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Hayrabolu yolu Erenler ışıklı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara’dan Hayrabolu istikametine seyreden Yasin Salim (31) idaresindeki 07 YOL 47 plakalı pikap, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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