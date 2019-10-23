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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/DHA
23.10.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz çekildi görenler şaşkına döndü...

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TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilirken, deniz anaları karaya vurdu. Çok sayıda balıkçı teknesi de denizin çekilmesiyle karaya oturdu. Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen ise, "Mevsimsel, panik yapacak bir durum söz konusu değil" dedi.

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  • Tekirdağda deniz 25 metre çekildi
  • Tekirdağda deniz 25 metre çekildi
  • Tekirdağda deniz 25 metre çekildi
  • Tekirdağda deniz 25 metre çekildi
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Marmara Ereğlisi'nde halk plajının bulunduğu bölgede deniz, kıyıdan 25 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle çok sayıda deniz anası kıyaya vururken, balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Denizin çekildiğini gören vatandaşlar oluşan adacıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

İlçede yaşayan Erkan Atalar, "Bu yıl biraz daha fazla çekilme var. Depremle ilgilisi var mı bilemiyorum. Bunu uzmanlar bilecek. Ama inşallah böyle bir şey yaşanmaz" dedi. Zekeriya Kurtkan da ilk kez denizin bu kadar çekildiğini belirterek, "Geçen yıl da vardı ancak bu yıl biraz daha fazla. Çok sayıda deniz anası kıyıya vurmuş. Nedenini bilemiyoruz, merak ediyoruz. Haziran, Ağustos aylarında denizin suyu kıyıya kadardı. Şimdi ise epey çekilmiş durumda" diye konuştu.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen ise, "Denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu düşünüyoruz. Bunun içinde panik yapacak bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

 

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