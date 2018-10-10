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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
10.10.2018 - 16:19, Son Güncelleme:

Tekirdağ'da korkutan görüntü!

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Tekirdağ'da korkutan görüntü!

TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Marmara Denizi’ne dökülen Kamara Deresi’nin kızıl ve siyah renkte akmaya başlaması üzerine inceleme başlatıldı.

Marmara Ereğlisi’nin Kamara Dere Mahallesi’nden geçen ve mahalle ile aynı adı taşıyan dere son birkaç gün içinde kirlenip zaman zaman kızıl zaman zaman da siyah renge bürünüp akmaya başladı. Döküldüğü Marmara Denizi’ni de kirleten derenin kirliliğinden tedirgin olan mahalle sakinlerinin ihbarda bulunması üzerine Marmara Eğrelisi Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Müdürlüğü ekipleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulunup, sudan numuneler aldı. Kirliliğin kaynağını araştıran ekipler, dere yatağına kadar inip, dere yatağına bağlı olan ve toprak altından gelen ancak hangi firmadan geldiği henüz tespit edilemeyen borudan akan zehirli olduğu düşünülen atık su hattını buldu. Ekipler, kirliliğe neden olan tesisin belirlenmesi için çalışmaları sürdürüyor.

Tekirdağda korkutan görüntü



Marmara Ereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Atilla Olgaç, Kamara Deresi’nin 7-8 gündür kirli aktığını ve durumu belediyeye yetkililerine bildirildiğini belirtti. İlgili kurumların derede incelemeler yaparak numuneler aldığını söyleyen Olgaç, "Derenin doğduğu yerde araştırmalar yapıldı. Hala bu atıkların nereden geldiği tam tespit edilemedi. Bizim ilçemiz tarım ve turizm kentidir. İlçemizde yapılması düşünülen düz cam fabrikası, termik santraller bunlara belediyemiz ve halkla beraber göğüs gerdik. Ama hala burada sanayi kurulması için planlar yapılıyor. Daha buraya ağır sanayi gelmeden derelerimiz bu şekilde kirleniyorsa ilerde daha neler olacak onları sizlere bırakıyorum. Biz ilçemizi seviyoruz. İlçemiz tarım, turizm ve balıkçı kentidir. Lütfen sesimize kulak verin. İlgili mercilerin bu atıkların nereden geldiğini derhal bulup cezai işlemleri yapmalarını bekliyoruz" dedi.

ÇERKEZKÖY’DE KIRMIZI AKMIŞTI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Ergene Nehri’nin kolu olan Çorlu Deresi, bir hafta ’kırmızı ve pembe’ akmaya başlamıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmada derenin kirliliğine bölgede bulunan bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu belirlenmiş ve tesisin faaliyetleri durdurulmuştu.

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