Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muratlı'dan Lüleburgaz'a giden fabrika işçilerini taşıyan Erol Saygılı yönetimindeki 59 S 0344 plakalı servis aracı, Ballıhoca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Saygılı ile araçtaki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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