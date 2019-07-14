Tekirdağ'da bir mahalle tedirgin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTekirdağ'da bir mahalle tedirgin
GeriGündem Tekirdağ'da bir mahalle tedirgin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)
14.07.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Tekirdağ'da bir mahalle tedirgin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekirdağ'da bir mahalle tedirgin

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinin Pınarca Mahallesi'ni tarım alanlarından gelen böcekler istila etti. Minik siyah renkli olan ve türü henüz belirlemeyen böceklerle kendi imkanları ile ilaçlama yaparak önlem almaya çalışan mahalle sakinleri başarılı olamayınca, yetkililerden yardım istedi. Muhtar Taner Diril, "Biz çözüm istiyoruz. Her yerde milyonlarca böcek var" dedi.

9
  • Tekirdağda mahalleyi böcekler bastı
  • Tekirdağda mahalleyi böcekler bastı
  • Tekirdağda mahalleyi böcekler bastı
  • Tekirdağda mahalleyi böcekler bastı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kapaklı'ya bağlı Pınarca Mahallesi'nde tarım arazilerinden gelen milyonlarca böcek mahalleyi istila etti. Yerleşim yerlerine gelen ve türü henüz tespit edilemeyen böcekler, mahallede bulunan bir çok evi ve iş yerini sardı.

Böceklerle yaklaşık 3 gündür mücadele etmelerine rağmen  başarılı olamayanlar, bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi. Kendi imkanları ile ilaçlama yapmaları rağmen böcekleri uzaklaştırmayı başaramayan mahalle sakinleri zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Pınarca Mahallesi Muhtarı Taner Diril, mahalleyi saran böceklerin sarmasıyla ilgili çok şikayet aldığını belirterek, "Biz İlçe Tarım Müdürlüğü'nü, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü aradık. Geleceklerini söylediler ama şuan için gelen giden yok, bekliyoruz. Biz çözüm istiyoruz. Her yerde milyonlarca böcek var" dedi.

MİLYONLARCA BÖCEK VAR

Mahalle sakinlerinden Birset Güven, mahalleyi böceklerin 3 gün önce sarmaya başladığını belirterek, "Üç gündür böceklerle mücadele ediyoruz. Evlerimizi ilaçlamamıza rağmen çoğalan böcekler evlerimizi sardı. İlaçlama yaptık ama işe yaramak yerine daha da arttı. Hayatımızda böyle bir şey ile karşı karşıya kalmadık. Nereden geldi, nasıl oldu anlayamadık ki her tarafı sardı bunlar. Açık buldukları her yere giriyorlar. Her taraf böcek, bundan daha büyük ne sıkıntı olabilir ki" dedi.

Mahallede böcekler yüzündün büyük tedirginlik yaşadıklarını anlatan Halim Güven, "Belediye ekiplerinin acilen bu işe el atmasını bekliyoruz. 27 yıldır bu mahallede yaşıyoruz, hiç daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık.

Evimizin içine giriyorlar, evimizin dışını sardılar, her yere giriyorlar. Milyonlarca böcek var her yerde ve biz 3 gündür mücadele ediyoruz. Sesimizi hiç kimseye duyuramadık. Gelsinler görsünler, ilaçlayacaklar mı ne yapacaklarsa yapsınlar.

Biz evimizde oturamıyoruz. Bahçelerimizi, mutfaklarımızı, yatak odalarımızı böcekler sardı. Belediye görevlilerini göreve çağırıyoruz, gelsinler, görsünler ve gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alsınlar" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
S-400 sevkiyatında beşinci uçak da indi
70 - 90 yaş avcısı
Pençe-2 harekâtıyla ilgili açıklama geldi! İşte ilk fotoğraflar
Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi