Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 11 kaçak yakalandı
Tekirdağ'da polisin durdurduğu 5 kişilik hafif ticari araçta, şoför ile Pakistanlı 11 kaçak yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şubesi ekipleri, Tekirdağ- İstanbul karayolu Beyazköy mevkiinde O.A. yönetimindeki 34 KA 8457 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan kontrolde araçta sürücü O.A. ile birlikte balık istifi bindirilmiş 11 Pakistanlı kaçak yakalandı. O.A. gözaltına alınırken, kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sürücü O.A.'nın ifadesinde İstanbul'dan aldığı kaçaklarla Edirne'ye götürme karşılığı kişi başı 500 TL’ye anlaştığını söyledi belirtildi. O.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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