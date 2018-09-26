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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem HaberleriTekirdağ'da 5 kilo bonzai ele geçirildi
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İHA
26.09.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Tekirdağ'da 5 kilo bonzai ele geçirildi 

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Tekirdağ'da 5 kilo bonzai ele geçirildi 

İstanbul’dan uyuşturucu temin eden şahıs, Tekirdağ'da 5 kilogram bonzai ile yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu Mahallesi ve Çorlu ilçesinde bulunan Hıdırağa Mahallesi'ndeki torbacılara uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilen V.A. isimli şahsın İstanbul'dan Tekirdağ’a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. 

Çantasını atarak kaçmaya çalıştı 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan planlı çalışmada polis ekipleri Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi girişinde operasyon düzenledi. Mahalleye gelen V.A. isimli şahıs aracından spor çantası atarak 34 ZG 1924 plakalı aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu, V.A. isimli şahıs yakalandı. Atılan spor çantasında yapılan aramada, yarımşar kiloluk 10 paket halinde 5 kilo bonzai ele geçirildi. 
Polis ekiplerince gözaltına alınan şahsın evinde gece yapılan aramada ise 5 bin 180 TL sahte para ele geçirildi. 

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