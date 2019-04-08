Tekirdağ'da 47 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 TGE 93 plakalı ticari taksi ve 34 LAS 304 plakalı minibüsü TOKİ uygulama noktasında durdurdu.
Ekipler araçlarda yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan uyruklu 40 kişiyi yakaladı.
Çerkezköy'de de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan göçmenlere karşı çalışmalarını sürdüren ekipler Çerkezköy otogarında biri Fas, 6'sı Cezayir uyruklu 7 kişiyi yakaladı.
Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi. Olayla ilgili B.A. ve V.O. gözaltına alındı.
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