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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
19.01.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Tekirdağ'da 45 trafodan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

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Tekirdağ'da 45 trafodan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde girdikleri 45 elektrik trafosundan bakır kablo ile demir sac çalan 4 şüpheli, tutuklandı.

Çorlu ve Ergene ilçelerinde son 20 günde TREDAŞ’a ait 45 elektrik trafosu soyuldu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ortak bir çalışma ile hırsızlıkları gerçekleştirenlerin peşine düştü. Bu kapsamda jandarma ekipleri, bir otomobili takibe aldı.

Otomobilin plakasının değiştirilerek, hırsızlık olaylarında kullanıldığı belirlendi. Şüphelilerin de H.A., S.G., E.A. ve H.C. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, otomobili, içinde şüphelilerin de bulunduğu sırada durdurdu.

Yapılan aramada otomobilden elektrik arıza ekiplerinin giydiği kıyafetler ile hırsızlık olaylarında kullanılan demir kesme makası, levye, kablo kesmede kullanılan demir testere ve çok sayıda elektrik eldiveni ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.A.,S.G.,E.A.ve H.C., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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