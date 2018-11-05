Tekin Bingöl’ün acı günü
CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün annesi Muteber Bingöl vefat etti.
Bingöl’ü bu acı gününde CHP’liler yalnız bırakmadı. Muteber Bingöl için dün Kocatepe Camisi’nde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Hikmet Çetin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, Engin Altay, MYK ve PM üyeleri ile partililer de katıldı. Kılıçdaroğlu, Bingöl ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti, Muteber Bingöl’ün tabutuna omuz verdi. Bingöl’ün cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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