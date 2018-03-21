Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>“Tekerleklere ateş ettilerse oğluma kim sıktı”

    “Tekerleklere ateş ettilerse oğluma kim sıktı”

    Damla GÜLER/İSTANBUL
    21.03.2018 - 23:46 | Son Güncelleme:

    İstanbul Gazi Mahallesi’nde, 14 Nisan 2017’de “Dur” ihtarına uymadıkları iddiasıyla eğlenceden dönen gençlerin aracına ateş ederek ikisini öldüren ve ikisini ağır yaraladıkları iddiasıyla 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Özel Harekat polisleri, Erkan E., Kenan A., Zafer S. ve Davut B. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmada hazır bulundu.

    Sanık polis Kenan A. “Aracı durdurmak amaçlı tekerleklerine ateş ettim ancak araç durmadı” dedi. Tutuksuz sanık Davut B. de aracı durdurmak için 8-9 el ateş ettiğini ancak aracın içindekilere ateş etmediğini söyledi. Yaralanan müşteki Ramazan Altürk ise polislerin arabayı taradığını söyledi. Hayatını kaybeden Barış Altınışık’ın annesi Melike Altınışık ise “Polislerin hepsi tekerleklere ateş ettiğini söylüyor. Biri bana söylesin 9 kurşunu benim oğluma kim sıktı. Benim oğlumun vücudundan 9 kurşun çıktı. Hâlâ benim oğlumu öldürdükleri yerde görev yapıyorlar” dedi. Mahkeme, sanık polislerin tutuklanması yönündeki talepleri reddederek, duruşmayı erteledi.

    Etiketler: Gazi Mahallesi , haber , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri