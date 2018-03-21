“Tekerleklere ateş ettilerse oğluma kim sıktı”

Sanık polis Kenan A. “Aracı durdurmak amaçlı tekerleklerine ateş ettim ancak araç durmadı” dedi. Tutuksuz sanık Davut B. de aracı durdurmak için 8-9 el ateş ettiğini ancak aracın içindekilere ateş etmediğini söyledi. Yaralanan müşteki Ramazan Altürk ise polislerin arabayı taradığını söyledi. Hayatını kaybeden Barış Altınışık’ın annesi Melike Altınışık ise “Polislerin hepsi tekerleklere ateş ettiğini söylüyor. Biri bana söylesin 9 kurşunu benim oğluma kim sıktı. Benim oğlumun vücudundan 9 kurşun çıktı. Hâlâ benim oğlumu öldürdükleri yerde görev yapıyorlar” dedi. Mahkeme, sanık polislerin tutuklanması yönündeki talepleri reddederek, duruşmayı erteledi.