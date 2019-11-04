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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.11.2019 - 21:27, Son Güncelleme:

Teker teker yıkılıyor

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Menteşe Belediyesi, Akbük Koyu'nda bulunan ve idari yargı süreçleri tamamlanan kaçak yapıların yıkımına başladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiç kimsenin imar kirliliği yaratarak, Menteşe’nin doğal ve tarihi dokusunu, kent estetiğini bozmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Kaçak yapılaşmayla sonuna kadar mücadele ederek, ilçemizin güzelliklerini ve yaşam kalitesini koruyup gelecek nesillere en iyi şekilde aktaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Teker teker yıkılıyor

Kaçak yapıyla mücadelede asla taviz vermeyeceklerini vurgulayan Gümüş, şöyle konuştu:

"Menteşe Belediyesi olarak 2014 yılından bugüne kadar tespit ettiğimiz 354 kaçak yapının, tüm idari ve cezai işlemleri yapılarak yıkım kararları alınmıştır. Bu kaçak yapıların yıkılmasına yönelik belediyemizce 5 defa yıkım ihalesi yapılmış olmasına rağmen, ihaleye katılımcı olmayınca 2017 yılında kendi ekiplerimizle yıkım işlemlerini başlatmıştık ancak idari yargı tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınması nedeniyle o zaman yıkım işlemlerini gerçekleştiremedik ancak bu süreçte bu yasanın çok suistimal edildiğini hep birlikte üzülerek gördük. Bu kapsamda da devletimizin tüm makam, ilgili kurumları ve Bakanlık müfettişleri ile işbirliği içerisinde olup, vatandaşlarımızın kazanılmış olan haklarına hassasiyet gözeterek bu yasasın suistimalini önlemek amaçlı bir çalışma yürüttük. Sonuç olarak idari yargı süreçleri tamamlanmış 15 kaçak yapının yıkım işlemlerini bugünden itibaren başlatmış bulunmaktayız."

Teker teker yıkılıyor

Gümüş, Menteşe'nin güzelliklerini ve yaşam kalitesini koruyarak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için çalışacaklarını dile getirdi.

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